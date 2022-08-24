Серпень, 24 в 15:51

Російські військові завдали ракетного удару по Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Це сталося близько 15:00.

Ракета влучила у приватний будинок. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, під завалами опинилися двоє дітей. Їх евакуювали, вони живі.

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Уночі 24 серпня російські військові били ракетами, Градами та Ураганами по Дніпропетрвській області.

Окупанти обстріляли Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони. У Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22.

Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та Градів. Карпівську та Широківську громади Криворізького району росіяни обстріляли з Ураганів.

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