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Факти / Надзвичайні події

Окупанти завдали удару по Дніпропетровщині: ракета влучила у будинок з дітьми

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти завдали удару по Дніпропетровщині: ракета влучила у будинок з дітьми
Фото: Depositphotos

Російські військові завдали ракетного удару по Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Це сталося близько 15:00.

Ракета влучила у приватний будинок. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, під завалами опинилися двоє дітей. Їх евакуювали, вони живі.

Зараз дивляться

Уночі 24 серпня російські військові били ракетами, Градами та Ураганами по Дніпропетрвській області.

Окупанти обстріляли Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони. У Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22.

Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та Градів. Карпівську та Широківську громади Криворізького району росіяни обстріляли з Ураганів.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

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