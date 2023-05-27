Рівень радіації в Україні та Києві – онлайн-карта

26 травня у ГУР Міноборони повідомили, що окупанти збираються зробити імітацію удару по об’єктах Запорізької АЕС.

Варто зазначити, що від самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України та захоплення Чорнобильської і Запорізької АЕС виникла ядерна загроза, яка нависла над Європою та всім світом.

– Через терористичні дії окупантів питання радіаційної безпеки сьогодні знову стоїть перед світом досить гостро, – прокоментував в. о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. – Всі ми вже знаємо, якими можуть бути наслідки аварій на об’єктах атомної енергетики. Звісно, це викликає занепокоєння в українців, громадян інших країн, будь-якої адекватної людини.

Карта радіаційного фону онлайн

У таких умовах є надзвичайно високий запит на актуальну інформацію про стан радіаційного фону в Україні, де ведуться запеклі бойові дії. Тому багато людей щодня шукають інформацію про рівень радіації та радіаційне забруднення по всьому світу.

Щоб суспільство мало максимум правдивої інформації і населення могло своєчасно отримати захист, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів разом із ГО SaveDnipro на Saveecobot зібрали дані на єдиній карті радіаційного фону в Україні. На ній відображаються заміри з усіх точок контролю, розміщених по всій країні.

Це стало можливим завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби надзвичайних ситуацій України, Укргідрометцентром, органів місцевої влади та суб’єктів господарювання.

Карта пожеж в Україні онлайн

Зібрані на єдиній онлайн-карті актуальні дані дозволять уникнути інформаційного вакууму та дати суспільству максимум достовірної інформації.

Дані щодня фахівці збирають автоматично або вручну, навіть у найбільш небезпечних населених пунктах. На сьогодні є 514 точок замірів по всій країні.

Державні системи:

МОЗ України – 263;

Укргідрометцентр – 175;

ДСНС – 1;

Екотест – 1;

Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА – 13.

Приватні системи:

Екосіті – 51;

uRADMonitor – 3;

ДТЕК – 6;

АТ Криворізький залізорудний комбінат – 1.

Дізнатися точний рівень радіаційного фону в будь-якому українському місті та загалом в Україні можна з телефона.

Джерело: SaveEcoBot

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