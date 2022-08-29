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Факти / Україна

Із зав’язаними руками та заклеєними очима: на Чернігівщині військовий РФ тримав жінку у полоні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
побиття згвалтування
Фото: Dreamstime

На Чернігівщині судитимуть військовослужбовця Росії, який два дні без води та їжі утримував у погребі жінку із зав’язаними руками.

– За даними слідства, 28 березня під час окупації армією РФ села Старий Биків Ніжинського району обвинувачений жорстоко поводився з місцевими жителями. Він відбирав у них мобільні телефони та заощадження, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Погрожуючи розправою, він вимагав інформацію щодо розташування військовослужбовців ЗСУ.

– Не отримавши необхідних відомостей, російський військовий утримував одну з місцевих жінок зі зв’язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима протягом двох днів у погребі без води та їжі. Водночас постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством, – наголосили у прокуратурі.

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Встановлено, що злочинець із 21 окремої гвардійської мотострілецької бригади сухопутних військ РФ. До суду направлено обвинувальний акт щодо військовослужбовця за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Він оголошений у розшук.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

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