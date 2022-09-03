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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Продовження місії МАГАТЕ на ЗАЕС та обстріли Харкова: що відбувається на 192-й день війни (онлайн)

Продовження місії МАГАТЕ на ЗАЕС та обстріли Харкова: що відбувається на 192-й день війни (онлайн)

Країни Групи семи (G7) погодили план із запровадження обмежень на ціни щодо російської нафти. Це робиться, аби зменшити доходи Росії та її здатність “фінансувати свою агресивну війну”.

Перед цим російський монополіст Газпром оголосив, що не відновить роботу газопроводу Північний потік до Європи 3 вересня, як планувалося раніше. Він не працюватиме невизначений час.

Місія МАГАТЕ досягла домовленостей з росіянами, що двоє інспекторів будуть постійно перебувати на Запорізькій АЕС. Гендиректор організації Рафаель Гроссі заявив, що цілісність ЗАЕС порушили кілька разів і це неприпустимо.

Ввечері Білий дім надіслав запит до Конгресу США для ухвалення виділення Україні додаткової фіндопомоги у розмірі $11,7 млрд, а також $2 млрд – на допомогу у зміцненні внутрішніх поставок енергоносіїв, щоб компенсувати вплив війни на світовий енергетичний ринок.

Національна поліція відкрила 16 кримінальних проваджень про факти воєнних злочинів РФ на Херсонщині. Зокрема про обстріли населених пунктів, колабораційну діяльність, привласнення і розкрадання майна.

Окупанти знову обстріляли Харків, в результаті зруйноване приміщення спортивного комплексу Локомотив. Ввечері у місті знову лунали вибухи.

За останню добу українські військові завдали кількох ударів по російських складах на окупованих територіях – знищено п’ять складів на Південнобузькому напрямку, заявляють в ЗСУ.

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00:12 - 03 вересня

Радник Офісу президента Олексій Арестович припустив, що на Херсонщині зараз йдуть важкі бої, адже армія РФ ввела у бій місцеві резерви.

В ефірі Фейгін Live він розповів, що це не означає, що українські війська припинили виконувати  поставлені завдання та реалізовувати задум, який поставило командування.

– Ми до дрібниць вдаватися не будемо. Основним змістом того, що там відбувається, є удари по розкритій інфраструктурі російських військ, – зазначив Арестович.

Радник ОП наголосив, що окупанти дуже багато метушаться, і через це ЗСУ почали бачити те, чого раніше не могли.

– І от, ми побачили, туди і полетіло, – уточнив він.

Арестович каже, що 1 вересня у результаті атаки по ворожому плацдармі на правому березі Херсонщини тільки з одного місця вивезли три КамАЗи загиблих у бік Росії.

– Це тільки один удар, а їх за добу штук 10. Не всі вони – по живій жилі, але ми можемо уявити, що там відбувається, – розповів радник ОП.

Він уточнив, що щоденні втрати росіян значно зросли і складають 300-350 чоловік вбитими. Найбільше – на Херсонському напрямку.

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