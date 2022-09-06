Вересень, 06 в 15:12

У центрі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунав вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У місцевих пабліках пишуть, що вибух пролунав поряд з адмінбудівлею.

Також повідомляють, що у центрі міста відбулася стрілянина. В центр поїхали швидкі та представники окупаційної “поліції”.

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Крім того, про вибух у центрі тимчасово окупованого Бердянська повідомляють російські пропагандистські ЗМІ у своїх Telegram-каналах.

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Фото: Бердянськ зараз