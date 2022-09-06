Поряд з адмінбудівлею: в центрі Бердянська пролунав вибух
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Фото: Depositphotos
У центрі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунав вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У місцевих пабліках пишуть, що вибух пролунав поряд з адмінбудівлею.
Також повідомляють, що у центрі міста відбулася стрілянина. В центр поїхали швидкі та представники окупаційної “поліції”.
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Крім того, про вибух у центрі тимчасово окупованого Бердянська повідомляють російські пропагандистські ЗМІ у своїх Telegram-каналах.
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Фото: Бердянськ зараз