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Факти / Надзвичайні події

Поряд з адмінбудівлею: в центрі Бердянська пролунав вибух

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Потребує перевірки
Поряд з адмінбудівлею: в центрі Бердянська пролунав вибух
Фото: Depositphotos

У центрі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунав вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У місцевих пабліках пишуть, що вибух пролунав поряд з адмінбудівлею.

Також повідомляють, що у центрі міста відбулася стрілянина. В центр поїхали швидкі та представники окупаційної “поліції”.

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Крім того, про вибух у центрі тимчасово окупованого Бердянська повідомляють російські пропагандистські ЗМІ у своїх Telegram-каналах.

Доповнюється…

Фото: Бердянськ зараз

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