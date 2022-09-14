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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі пролунали потужні вибухи: росіяни знову завдали ракетних ударів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
Вибух
Фото: Depositphotos

У Кривому Розі пролунала серія потужних вибухів під час повітряної тривоги майже по всій території України.

Оновлено 14 вересня о 17:35. У Кривому Розі знову лунають потужні вибухи. За неофіційними даними, загалом було чути не менш ніж шість вибухів. Начальник військової адміністрації Олександр Вілкул повідомляє про новий запуск ракет у бік Кривого Рогу.

Кривий Ріг на карті

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Оновлено 14 вересня о 17:28. Повідомляють, що у Кривому Розі виникли проблеми зі зв’язком після вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що було чути щонайменше три вибухи у місті.

Оновлено 14 вересня о 17:08. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що по місту завдали ракетних ударів.

– Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі, – наголосив Вілкул.

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