Вересень, 14 в 17:36

У Кривому Розі пролунала серія потужних вибухів під час повітряної тривоги майже по всій території України.

Оновлено 14 вересня о 17:35. У Кривому Розі знову лунають потужні вибухи. За неофіційними даними, загалом було чути не менш ніж шість вибухів. Начальник військової адміністрації Олександр Вілкул повідомляє про новий запуск ракет у бік Кривого Рогу.

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Оновлено 14 вересня о 17:28. Повідомляють, що у Кривому Розі виникли проблеми зі зв’язком після вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що було чути щонайменше три вибухи у місті.

Оновлено 14 вересня о 17:08. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що по місту завдали ракетних ударів.