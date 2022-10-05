Глава Енергоатому взяв на себе виконання обов’язків гендиректора ЗАЕС

Жовтень, 05 в 15:37

Виконання обов’язків генерального директора Запорізької АЕС узяв на себе президент НАЕК Енергоатом Петро Котін. Про це він повідомив у відеозверненні до працівників станції.

– Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів я прийняв рішення взяти на себе виконання обов’язків гендиректора Запорізької АЕС. Адміністрування станції перенесено до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова, – пояснив він.

За його словами, всі подальші рішення щодо роботи АЕС прийматимуть безпосередньо в центральному офісі Енергоатому.

При цьому технічні питання експлуатації енергоблоків, як і раніше, вирішуватиме персонал атомної станції за погодженням з центральним офісом компанії, а саме в.о. головного інженера Юрієм Чернічуком під керівництвом в.о. першого віцепрезидента – технічного директора Енергоатому Юрія Шейка.

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Напередодні в МАГАТЕ заявили, що звільнений з полону РФ Ігор Мурашов не зможе виконувати обов’язки гендиректора ЗАЕС, оскільки перебуває на території, підконтрольній Україні.