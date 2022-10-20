Ми цього точно не замовляли, наскільки мені відомо: Зеленський про вибух на Керченському мосту
Фото: Факти ICTV
Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував вибух на мосту через Керченську протоку, незаконно збудованому російськими окупантами. Він заявив, що Україна не замовляла цього.
– Ми цього точно не замовляли, наскільки мені відомо, — сказав Зеленський.
Після вибухів на Керченському (Кримському) мосту значно ускладниться постачання важкої техніки, яку російська армія використовує у війні проти України, вважає полковник ЗСУ Владислав Селезньов.
Він заявив, що до кінця весни Крим згадає про те, що є оздоровницею, а не військовою базою. До кінця весни 2023 року, найімовірніше, Крим знову повернеться до мирного життя.
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Джерело: CTV News