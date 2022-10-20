Октябрь, 20 в 18:11

Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал взрыв на мосту через Керченский пролив, незаконно построенный российскими оккупантами. Он заявил, что Украина этого не заказывала.

– Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно, – сказал Зеленский.

После взрывов на Керченском (Крымском) мосту значительно усложнятся поставки тяжелой техники, которую российская армия использует в войне против Украины, считает полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Он заявил, что до конца весны Крым вспомнит о том, что является здравницей, а не военной базой. К концу весны 2023 года, вероятнее всего, Крым снова вернется к мирной жизни.

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Источник: CTV News