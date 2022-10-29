Пропагандистку маріупольського телеканалу підозрюють у колабораціонізмі

Жовтень, 29 в 18:16

Російську пропагандистку маріупольського псевдотелеканалу підозрюють у колабораційній діяльності. Вона підбирає теми та спікерів для прокремлівських новинних сюжетів, організовує зйомки та забезпечує інформаційну діяльність засобу пропаганди РФ.

За даними Донецької обласної прокуратури, у вересні 2022 року жителька Маріуполя, перебуваючи в окупованому місті, почала працювати “кореспондентом” на пропагандистському телеканалі Мариуполь 24.

Колаборантці заочно повідомили про підозру у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та окупаційною адміністрацією, спрямованих на їхню підтримку (ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

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Пропагандистці загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до 15 років та можливою конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.