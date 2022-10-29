У Криму хакери зламали телеканали з російською пропагандою: показують кадри знищення кораблів РФ

У тимчасово окупованому Криму невідомі хакери зламали всі ключові телеканали російської пропаганди на території півострова.

Кримчани можуть насолоджуватись кадрами знищення кораблів Чорноморського флоту Росії у Севастополі, повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

– На відео – ми вирішили трохи розважитись і поганяли “грозного фрегата” вздовж Севастопольських пляжів, щоб весь світ побачив нікчемність російських моряків-боягузів, які тільки й розуміють, що руйнувати мирні міста України та вбивати українських дітей. Ми знайдемо вас усіх і відправимо на дно за Москвою. Воєнні злочини не мають терміну прощення, – йдеться у повідомленні.