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Факти / Україна / Суспільство

У Криму хакери зламали телеканали з російською пропагандою: показують кадри знищення кораблів РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
російська пропаганда
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Криму невідомі хакери зламали всі ключові телеканали російської пропаганди на території півострова.

Кримчани можуть насолоджуватись кадрами знищення кораблів Чорноморського флоту Росії у Севастополі, повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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– На відео – ми вирішили трохи розважитись і поганяли “грозного фрегата” вздовж Севастопольських пляжів, щоб весь світ побачив нікчемність російських моряків-боягузів, які тільки й розуміють, що руйнувати мирні міста України та вбивати українських дітей. Ми знайдемо вас усіх і відправимо на дно за Москвою. Воєнні злочини не мають терміну прощення, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок нічних вибухів у Севастополі пошкоджено щонайменше три російські кораблі-носії Калібрів. Серед них – фрегат Адмірал Макаров.

За словами військового кореспондента Андрія Цаплієнка, існує велика ймовірність, що декілька кораблів не просто пошкоджені, а повністю потоплені.

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