Пропагандистку мариупольского телеканала подозревают в коллаборационизме

Октябрь, 29 в 18:16

Российскую пропагандистку мариупольского псевдотелеканала подозревают в коллаборационной деятельности. Она подбирает темы и спикеров для прокремлевских новостных сюжетов, организовывает съемки и обеспечивает информационную деятельность средства пропаганды РФ.

По данным Донецкой областной прокуратуры, в сентябре 2022 года жительница Мариуполя, находясь в оккупированном городе, начала работать корреспондентом на пропагандистском телеканале Мариуполь 24.

Коллаборантке заочно сообщили о подозрении в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и оккупационной администрацией, направленных на их поддержку (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас смотрят

Пропагандистке грозит наказание в виде тюремного заключения до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 15 лет и возможной конфискацией имущества. Сейчас продолжается досудебное расследование.