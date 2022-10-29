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Пропагандистку мариупольского телеканала подозревают в коллаборационизме

Юля Захарченко, редактор ленты
Пропагандистку мариупольского телеканала подозревают в коллаборационизме
Фото: Офис генпрокурора

Российскую пропагандистку мариупольского псевдотелеканала подозревают в коллаборационной деятельности. Она подбирает темы и спикеров для прокремлевских новостных сюжетов, организовывает съемки и обеспечивает информационную деятельность средства пропаганды РФ.

По данным Донецкой областной прокуратуры, в сентябре 2022 года жительница Мариуполя, находясь в оккупированном городе, начала работать корреспондентом на пропагандистском телеканале Мариуполь 24.

Коллаборантке заочно сообщили о подозрении в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и оккупационной администрацией, направленных на их поддержку (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

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Пропагандистке грозит наказание в виде тюремного заключения до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 15 лет и возможной конфискацией имущества. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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