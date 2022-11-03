Перекинувся на дах: у ДТП потрапив автобус Одеса – Варна, є постраждалі

Листопад, 03 в 16:40

На трасі Одеса – Рені в районі села Новокам’янка Ізмаїльського району 3 листопада сталася ДТП за участі пасажирського автобуса сполученням Одеса – Варна.

За попередніми даними поліції, 49-річний водій автобуса, який рухався з Болгарії у бік Одеси, перевищив швидкість, через що не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

На момент аварії в салоні було дев’ятеро пасажирів та двоє водіїв. До лікарні з різними травмами госпіталізували трьох пасажирів та водія, який був за кермом.

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Ані у нього, ані у його напарника алкоголю в крові не знайшли.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Також призначено низку експертиз. Слідчі дії тривають.