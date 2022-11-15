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Факти / Надзвичайні події

Над Сумською областю збили російську ракету – голова ОВА

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Над Сумською областю збили російську ракету – голова ОВА
Фото: Unsplash

У Роменському районі Сумської області сили протиповітряної оборони збили російську ракету, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Роменський район, працювала ППО, збито ракету. Перебувайте в укриттях до відміни повітряної тривоги! Є великий ризик повторних пусків, – наголосив він.

Росія 15 листопада завдала масованого ракетного удару по Україні, у багатьох областях спрацювала ППО, але є і прильоти.

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