Наслідки російського обстрілу: ОП опублікував відео пожежі п’ятиповерхівки у Києві
В Офісі президента повідомили про влучання в житлові будинки у Києві та поширили відео.
Кадри з наслідками з’явилися у Telegram-каналі заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
Зараз дивляться
— Зафіксовано два влучання російських ракет. Ворожа зброя уразила житлові будинки. На місці вже працюють рятувальники та лікарі, – написав Тимошенко.
Він наголосив, що небезпека ще не минула, та закликав залишатися в укриттях.
15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. У Києві підтвердили два вибухи. Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив влучання у Печерському районі.