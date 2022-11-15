Листопад, 15 в 16:10

В Офісі президента повідомили про влучання в житлові будинки у Києві та поширили відео.

Кадри з наслідками з’явилися у Telegram-каналі заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

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— Зафіксовано два влучання російських ракет. Ворожа зброя уразила житлові будинки. На місці вже працюють рятувальники та лікарі, – написав Тимошенко.

Він наголосив, що небезпека ще не минула, та закликав залишатися в укриттях.

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. У Києві підтвердили два вибухи. Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив влучання у Печерському районі.