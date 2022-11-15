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Факты / Происшествия

Над Сумской областью сбили российскую ракету – глава ОВА

Валентина Летяк, редактор ленты
Над Сумской областью сбили российскую ракету – глава ОВА
Фото: Unsplash

В Роменском районе Сумской области силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

– Роменский район, работало ПВО, сбита ракета. Находитесь в укрытиях до отмены воздушной тревоги! Есть большой риск повторных пусков, – отметил он.

Россия 15 ноября нанесла массированный ракетный удар по Украине, во многих областях сработала ПВО, но есть и прилеты.

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