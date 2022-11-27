Обстріли Херсона, Часового Яру та зернова ініціатива України: що відбувається на 277-й день війни (онлайн)

В суботу з російського полону вдалося звільнити 12 українців. Загалом за цей тиждень з полону звільнено 98 українців, заявив президент Зеленський.

Експерти Американського інституту вивчення війни (ISW) пояснюють частіші обміни полоненими бажанням російського міноборони знизити невдоволення серед російських військових блогерів, які писали про недостатні зусилля щодо повернення полонених на батьківщину.

У роковини Голодомору президент Зеленський оголосив про старт нової міжнародної ініціативи Grain form Ukraine, за якою українські харчі постачатимуться до країн Африки та Азії, яким загрожує голод. Україна та її партнери вже зібрали понад $150 млн.

Віцепрезидентка Єврокомісії Дубравка Шуйця попередила європейців, що українці не поїдуть додому одразу після війни, оскільки їх житло зруйноване.

У Херсоні почали подавати електрику, повідомили в Офісі президента.

Окупанти завдали по Часовому Яру, троє людей поранено. Також росіяни вгатили по Дніпру – 17 людей постраждали.