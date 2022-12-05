Грудень, 05 в 19:12

Росія завдала чергового масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України у понеділок, 5 грудня.

У Повітряних силах повідомили, що загалом окупанти випустили понад 70 ракет, з яких вдалося збити більше 60.

За попередньою інформацією, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95м3 з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

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Також противник запустив 22 крилаті ракети типу Калібр із кораблів Чорноморського флоту.

Окрім цього, з акваторії Чорного моря Україну атакували бомбардувальники Ту-22, випустивши три крилаті ракети Х-22, і винищувачі Су-35, з яких запустили шість керованих ракет Х-59 та одну Х-31П.

Через російську атаку у багатьох регіонах зникло світло та опалення, а одна з ракет впала у Молдові. Факти ICTV зібрали всю наявну інформацію про черговий масований обстріл.

Що відомо про ракетний обстріл?

У повітряному просторі Києва було зафіксовано десять ракет. Як повідомили у КОВА, попередньо знищили дев’ять. Водночас внаслідок російського ракетного удару пошкоджень зазнав об’єкт енергоінфраструктури.

— У нас є вдалі приклади того, як відпрацювала протиповітряна оборона. На жаль, окрім цього, є влучання в об’єкт інфраструктури, – сказав в ефірі національного телемарафону керівник КОВА Олексій Кулеба.

Як повідомив керівник Дніпропетровщини Валентин Резніченко, сили ППО з повітряного командування Схід збили 15 російських ракет. Без прильотів і на Полтавщині. За словами очільника ОВА Дмитра Луніна, сили ППО збили десять ракет.

Натомість на Запоріжжі внаслідок російського удару по селу Новософіївка загинули двоє людей.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, троє осіб дістали поранення, серед них дитина віком 1 рік та 10 місяців. Нині на місці працюють рятувальники.

Кілька вибухів лунало в Одеській області. Після перших ударів міська влада Одеси повідомила про знеструмлення всіх насосних станцій, припинення роботи всіх котелень та вимкнення водопостачання.

— Через знеструмлення частини міста в результаті ворожих обстрілів роботу громадського електричного транспорту було призупинено, – пояснили в мерії.

Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об’єкти. Ушпиталили одну людину.

Спостерігалися перебої з електропостачанням у Сумській області, на Миколаївщині, у Житомирі та Кривому Розі. Зокрема, у Сумиобленерго повідомили, що відключили електрику у всій області.

Через велику кількість людей на деяких підземних станціях метрополітену столиці не відбувалася висадка пасажирів. Міський голова Віталій Кличко наголосив, що метрополітен використовується як укриття.

Ракета у Молдові

У результаті російського обстрілу 5 грудня одна з ракет впала на територію Молдови. Її виявили біля міста Бричани.

— Нещодавно поблизу міста Бричани, у фруктовому саду, виявили ракету. Вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції, яка через сьогоднішні російські бомбардування посилила свою пильність, – йдеться в заяві МВС Молдови.

Прикордонна поліція посилила патрулювання та підвищила рівень уваги в районі міст Бричани та Окниця.

Місцевість, де було виявлено ракету, оточила поліція та прикордонні патрулі. На місці події працюють спеціалізовані служби МВС та надзвичайники.

Реакція на обстріл

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні зазначив, що наші ППО збили більшість ракет, які війська РФ сьогодні запустили по території України.

– Бажаю здоров’я! Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО – більшість ракет збили. Енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається! – наголосив президент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

— У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку, – написав міністр.

Шмигаль зауважив цікавий факт, що РФ завдала чергового масованого удару у річницю підписання Будапештського меморандуму.

— Демонструють світові, який із них “надійний” гарант безпеки. Тож покладаємося на Збройні сили України та наших рятувальників. Віримо в перемогу та у справедливу відплату для російських терористів, – додав він.

У МЗС України наголосили, що падіння російської ракети в Молдові підтверджує факт того, що терор РФ є загрозою для безпеки не лише нашої країни.

Речник відомства Олег Ніколенко закликав партнерів України якомога швидше надати ЗСУ сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які допоможуть нашим воїнам рятувати життя людей, захищати критичну інфраструктуру країни та унеможливлять ракетні обстріли Росії загалом.