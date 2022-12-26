Грудень, 26 в 13:26

З 24 лютого всередині Головного управління розвідки Міністерства оборони України не було виявлено жодного зрадника.

Про це повідомив керівник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю Liga.net.

За його словами, в управлінні постійно працює внутрішня безпека. Однак бувають випадки службової необережності.

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– Приклади неналежного ставлення до, скажімо так, збереження держтаємниці – всілякі ситуації бувають. Але в більшості випадків – це службова необережність, коли якусь інформацію хтось може переслати месенджером. А вона стає надбанням ворога, який перехоплює цей сигнал, – зазначив Буданов.

Начальник ГУР також підкреслив, що це проблема усіх українських органів влади.

Також Буданов розповів, що росіяни зараз перебувають у глухому куті на фронті, а тому РФ не зможе переломити ситуацію взимку на свою користь. За його словами, єдина ділянка, де загарбники ще пробують наступати – це Бахмут на Донеччині, проте й там значних успіхів вони не мають.

Фото: ГУР