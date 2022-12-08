Грудень, 08 в 19:33

Нідерландська прокуратура не вимагатиме від Росії екстрадиції винних у збитті літака рейсу MH17. Тоді загинули 298 людей.

Йдеться про колишнього офіцера Федеральної служби безпеки РФ, який був так званим міністром оборони ДНР, Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії, главу так званої ГРУ ДНР Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка.

Як сказала речниця прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк, вимагати екстрадиції не будуть, бо Росія не видає своїх громадян. Це не має сенсу.

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– Проте буде докладено всіх зусиль, щоб Гіркін, Дубинський і Харченко відбували покарання. Європейська мережа ENFAST для пошуку та захоплення небезпечних міжнародних втікачів займається міжнародною ідентифікацією та розшуком засуджених. Червоне повідомлення Інтерполу, на підставі якого можуть бути затримані засуджені, буде збережено. Прокуратура Нідерландів вважає, що жоден правопорушник не повинен уникнути покарання, – сказала вона.

Пасажирський літак виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, коли його збили 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області російським зенітним ракетним комплексом Бук.

Міжнародна прокуратура встановила, що Бук привезли з Росії. Пізніше оголосили підозрюваних: полковник ГРУ Генштабу ЗС РФ, глава “ГРУ ДНР” Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов та єдиний з них громадянин України Леонід Харченко, що воював на боці “ДНР”.

Гіркіна, Дубинського і Харченка визнали винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей. Їх засудили до довічного ув’язнення. Підполковник ГРУ Олег Пулатов був виправданий – недостатньо доказів.

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