Грудень, 30 в 10:21

​​Чиновниця-колаборантка з Херсона, яку СБУ оголосила у розшук, сама прийшла до правоохоронців з повинною.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначено, що до окупації міста жінка працювала очільницею відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона. Потім вона підтримала загарбників і вступила до лав окупаційної адміністрації РФ.

Зараз дивляться

Там її призначили начальницею відділу кадрів у створеній агресором виправній колонії. На цій посаді жінка агітувала місцевих мешканців підтримати РФ та приєднатися до лав каральної установи окупантів. За це колаборантка обіцяла роботу в окупаційному органі та лояльність російських загарбників.

Працівники СБУ задокументували злочинні дії колаборантки, повідомили їй про підозру та оголосили у розшук.

Після звільнення Херсона жінка, усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.