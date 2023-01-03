Січень, 03 в 16:29

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив прихильників тези “спорт поза політикою” відвідати зруйновану обстрілами російських окупаційних військ льодову арену Альтаїр у Дружківці на Донеччині.

Про це він написав у соціальній мережі Twitter.

— Запрошую всіх спортивних функціонерів, які хочуть дозволити російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях, бо, як то кажуть, “політику треба тримати поза спортом”, відвідати зруйновану “політично нейтральним” обстрілом Росії льодову арену Альтаїр у Дружківці, – написав міністр.

Також він додав знімки зруйнованої обстрілом арени Альтаїр.

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В Instagram Кулеба зазначив, що кожному іноземному політику чи спортивному функціонеру перш ніж казати, що “спорт має бути поза політикою”, спочатку треба подивитися ці фото.

— Це був не просто спортивний об’єкт, а одна з ключових арен для розвитку українського спорту та найбільша в Україні школа хокею та фігурного катання. Єдиними ударами, які тут відбувалися, були хокейні буліти. Допоки удар не нанесли “деполітизовані” російські бомби.

Звернення Кулеби, зокрема, адресувалося президенту МОК Томасу Баху.

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Міністр додав, що Росія та Білорусь мають нести повну відповідальність за свої злочини проти миру і їхні спортсмени не можуть брати участі у міжнародних змаганнях так, ніби нічого не відбулося.

У грудні президент України Володимир Зеленський наголосив, що допуск росіян до Олімпіади буде подаватись російською пропагандою як індульгенція для терористів.

Він розповів, що мав розмову з Томасом Бахом. Діалог був зокрема й про те, що принципи олімпійського руху точно не передбачають потурання державам-терористам.