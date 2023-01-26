Масований обстріл України: РФ випустила 55 ракет, серед них – Кинджали
Сьогодні зранку, 26 січня, російські бомбардувальники, винищувачі з території РФ, а також кораблі у морі випустили по Україні 55 ракет. 47 ракет вдалося збити, зокрема 20 над Києвом.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
За його інформацією, ворог випустив ракети Х-101, Х-555, Х-47 Кинджал, Калібр та Х-59 з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.
– Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей, – наголосив Валерій Залужний.
Вибухи на Вінниччині
В обласному центрі зранку було чути потужний вибух, згодом пролунало ще кілька. Мер міста Сергій Моргунов заявив, що звуки, які чули містяни – це робота нашої ППО.
Згодом голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що в області є влучання ворожих ракет. Постраждалих немає.
Оперативне командування Південь наголосило, що ворог цілив саме по об’єктах критичної інфраструктури. Є влучання в кілька таких об’єктів у Вінницькій та Одеській областях.
– Силами оборони в нашій зоні відповідальності було знищено 26 ворожих ракет повітряного і морського базування: три над Одещиною, 13 над Миколаївщиною, сім над Херсонщиною і три над Вінничиною, – зазначають в ОК Південь.
Вибухи на Київщині
У Київській області зафіксували приліт ракети в об’єкт енергетичної інфраструктури.
Вночі ворог запустив по Київщині дрони-камікадзе, а вже зранку почався ракетний обстріл – наша протиповітряна оборона відпрацювала гідно. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Проте у деяких районах області є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, приватних і багатоповерхових будинків, автівок. Переважно це вибиті вікна, посічені дахи та фасади.
Наразі через влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури в області почалися екстрені відключення світла.
Вибухи у Києві
У повітряному просторі Києва зафіксували майже 20 ворожих ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені. Проте внаслідок падіння уламків ракет загинув 55-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення.
Об’єкти інфраструктури Києва працюють у штатному режимі.
Вибухи на Одещині
В Одеській області російські ракети пошкодили два об’єкти енергетичної інфраструктури. На щастя, унаслідок удару постраждалих в області немає.
На місцях влучання енергетики вже почали ремонтні роботи, проте на повне усунення пошкоджень знадобиться час.
Вибухи на Запоріжжі
У Telegram-каналах повідомляли про звуки вибухів на Запоріжжі. Також жителі області бачили дим, тому, можливо, є влучання ракет. Проте станом на зараз офіційної інформації від місцевої влади немає.
Вибухи у Житомирській області
На Житомирщині під час всеукраїнської повітряної тривоги також пролунали вибухи, але очільник області заспокоїв жителів – то були планові роботи українських військових.
Вибухи у Дніпропетровській області
За попередньою інформацією, гучні звуки вибухів в області можуть бути наслідком роботи нашої протиповітряної оборони.
Вибухи на Миколаївщині
В Оперативному командуванні Південь наголосили, що над областю українські воїни збили 13 ракет.
Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що щонайменше дві ракети РФ запустила на північний захід через Миколаївську область.
Згодом вилетіли ще три ворожі снаряди.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Головнокомандувач ЗСУ, ОК Південь, КОВА, КМВА