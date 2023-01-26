Сьогодні зранку, 26 січня, російські бомбардувальники, винищувачі з території РФ, а також кораблі у морі випустили по Україні 55 ракет. 47 ракет вдалося збити, зокрема 20 над Києвом.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його інформацією, ворог випустив ракети Х-101, Х-555, Х-47 Кинджал, Калібр та Х-59 з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

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– Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей, – наголосив Валерій Залужний.

Вибухи на Вінниччині

В обласному центрі зранку було чути потужний вибух, згодом пролунало ще кілька. Мер міста Сергій Моргунов заявив, що звуки, які чули містяни – це робота нашої ППО.

Згодом голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що в області є влучання ворожих ракет. Постраждалих немає.

Оперативне командування Південь наголосило, що ворог цілив саме по об’єктах критичної інфраструктури. Є влучання в кілька таких об’єктів у Вінницькій та Одеській областях.

– Силами оборони в нашій зоні відповідальності було знищено 26 ворожих ракет повітряного і морського базування: три над Одещиною, 13 над Миколаївщиною, сім над Херсонщиною і три над Вінничиною, – зазначають в ОК Південь.

Вибухи на Київщині

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ, ОК Південь, КОВА, КМВА