Листопад, 16 в 17:56

У Києві викрили чоловіка, який, перебуваючи у слідчому ізоляторі, займався шахрайством.

Через соціальні мережі він збирав гроші нібито на допомогу ЗСУ, однак витрачав їх на власні потреби.

– Злочинець у незаконний спосіб, в порушення правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів, отримав мобільний телефон та сім-картку, за допомогою яких створив акаунт в соціальній мережі. Під виглядом волонтера він розмістив оголошення про збір грошових коштів на потреби ЗСУ, вказавши номери відкритих на його ім’я банківських карток, якими він користувався до моменту поміщення до СІЗО, – йдеться у повідомленні.

У такий спосіб з серпня по листопад 2022 року зловмисник ошукав понад 30 громадян, які перераховували йому кошти на потреби українських захисників.

Зараз дивляться

За процесуального керівництва прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва чоловіку повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 190 КК України).

За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.