Ізраїль відхилив запит США щодо надання Україні ППО Hawk

Січень, 25 в 19:37

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Ізраїлю з проханням направити Україні системи ППО MIM-23 Hawk, зняті з озброєння та відправлені на склади. На що Міноборони країни відповіло відмовою.

Як повідомляє Axios, Ізраїль наразі відхиляв більшість запитів США та України надати сучасну оборонну зброю через побоювання, що такий крок може створити напруженість у відносинах з РФ та зашкодити інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії.

Крім того, в Міноборони Ізраїлю заявили, що системи MIM-23 Hawk зараз не в робочому стані через довге зберігання без належного обслуговування.

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Проте ізраїльські офіційні особи зазначили, що хоча пускові установки можуть бути повністю несправними, сотні ракет-перехоплювачів Hawk, які зберігаються в країні, можуть бути відремонтовані та використані.

Зазначимо, Ізраїль придбав у США систему Hawk у 1960-х роках, щоб захистити себе від авіаударів Єгипту та Сирії.

Нагадаємо, що посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив під час брифінгу 13 січня, що Україна отримає від Єрусалиму сучасні технології оповіщення про повітряну загрозу – ворожі ракети та дрони.