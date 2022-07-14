Липень, 14 в 19:31

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив, що армія Росії завдала авіаудару по залишках власної техніки на острові Зміїний.

Про це Громов сказав 14 липня під час брифінгу в Києві.

– Ворог якийсь наполегливий, він не залишає своїх спроб щось встановити, якийсь контроль над нашою територією. О 14 годині… мені доповіли, що противник сьогодні завдав авіаційного удару по острову Зміїний… Вони борються із залишками своєї техніки, – розповів заступник начальника.

Він додав, що війська України контролюють усю територію Зміїного та контролюватимуть всю акваторію Чорного моря.

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Раніше в Forbes підрахували, що РФ втратила на Зміїному та в навколишніх водах техніку та озброєння на суму близько $1 млрд.

Найдорожча втрата – флагман чорноморського флоту, ракетний крейсер Москва, який коштував $750 млн і брав участь у захопленні острова.

Фото: Сергій Братчук