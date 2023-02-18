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Президент США Джо Байден має намір під час візиту до Польщі подякувати президенту країни і польському народу за військову і гуманітарну допомогу, надану Україні упродовж минулого року, зокрема на суму $3,8 млрд, а також наданий прихисток для 1,5 млн біженців.

Зустрічі із президентом України у графіку європейського візиту Байдена наразі немає.

Про це розповів під час брифінгу координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

За його словами Джо Байден і Анджей Дуда у вівторок вранці обговорять двостороннє співробітництво, спільні зусилля щодо підтримки України і зміцнення НАТО, а також важливу логістичну роль Польщі та її сприяння постачанню військової та гуманітарної допомоги Україні зі Сполучених Штатів Америки та інших країн.

– У вівторок увечері за місцевим часом президент Байден виступить у Варшаві з промовою з нагоди роковин російського вторгнення до України, зокрема говоритиме і про те, як Сполучені Штати згуртували світ, щоб підтримати народ України. Президент Байден має намір ще раз наголосити, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, – сказав Кірбі.

Під час поїздки разом з лідерами інших країн буде обговорено зусилля, спрямовані на зміцнення НАТО і трансатлантичну єдність з огляду на зміни безпекового середовища.

Джерело: Голос Америки