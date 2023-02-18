Другий день Мюнхенської безпекової конференції та поставки Akeron з Франції: що відбувається на 360-й день війни (онлайн)
У Мюнхені розпочався перший день безпекової конференції, де виступили президент Зеленський та низка західних лідерів.
Український Суд заочно засудив пропагандиста з Russia Today Антона Красовського до 5 років позбавлення волі;
WSJ пише, що США можуть відправити спостерігачів у зону бойових дій для перевірки, як Україна використовує військову допомогу;
Україна з позитивним результатом пройшла місію МВФ;
США привезли до Індії свої найсучасніші винищувачі F-35, щоб “перебити” закупівлі у Росії, пишуть ЗМІ.
Експерти ISW припускають, що росіяни можуть завдати ще одну серію ракетних ударів по цивільних об’єктах по всій Україні, оскільки реальний військовий успіх “продовжує вислизати” від окупантів.
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