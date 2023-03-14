Збирала персональні дані українців для ворога: СБУ затримала чиновницю-колаборантку у Лимані

Березень, 14 в 14:57

СБУ під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Донеччини викрила ще одну поплічницю окупантів. Нею виявилась колишня посадовиця одного з відділень Укрпошти на території Лиману.

– Після захоплення міста вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом та приєдналася до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там її призначили очільницею “відділу прийому громадян управління праці та соціального захисту населення ДНР”, – повідомляє СБУ.

Перебуваючи на “посаді”, колаборантка збирала персональні дані громадян, які передавала російським окупантам. Примушувала пенсіонерів та пільговиків переводити соцвиплати під “російську юрисдикцію”.

Після звільнення Лиману фігурантка намагалася переховуватись від правосуддя і навіть повернулась на попереднє місце роботи в Укрпошту.

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Проте реалізувати свої плани їй так і не вдалось. Співробітники СБУ встановили факти колабораційної діяльності поплічниці ворога і затримали її.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).