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Факти / Україна

Збирала персональні дані українців для ворога: СБУ затримала чиновницю-колаборантку у Лимані

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Збирала персональні дані українців для ворога: СБУ затримала чиновницю-колаборантку у Лимані
Фото: СБУ

СБУ під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Донеччини викрила ще одну поплічницю окупантів. Нею виявилась колишня посадовиця одного з відділень Укрпошти на території Лиману.

– Після захоплення міста вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом та приєдналася до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там її призначили очільницею “відділу прийому громадян управління праці та соціального захисту населення ДНР”, – повідомляє СБУ.

Перебуваючи на “посаді”, колаборантка збирала персональні дані громадян, які передавала російським окупантам. Примушувала пенсіонерів та пільговиків переводити соцвиплати під “російську юрисдикцію”.

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Після звільнення Лиману фігурантка намагалася переховуватись від правосуддя і навіть повернулась на попереднє місце роботи в Укрпошту.

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Проте реалізувати свої плани їй так і не вдалось. Співробітники СБУ встановили факти колабораційної діяльності поплічниці ворога і затримали її.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).

Джерело: СБУ
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