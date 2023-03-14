Росіяни “кучкуються” на ЗАЕС, ніби готуються до втечі – Котін

Березень, 14 в 14:43

В Енергодарі окупанти збирають на території Запорізької АЕС автомобілі, вкрадені у місцевих жителів, ніби готуються до втечі.

Про це в ефірі телемарафону заявив президент Енергоатому Петро Котін.

– Що стосується вивезення обладнання, то такі ознаки справді є. Вони зараз збирають на атомній станції автівки, які були вкрадені у жителів Енергодару й інших селищ, які поруч, – наголосив він.

За його словами, найчастіше окупанти викрадають дорогі авто або ж нові із автосалонів, і зараз на території ЗАЕС росіяни зібрали близько 40 таких машин.

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– Разом з персоналом, завезеним на АЕС з Росії, окупанти “кучкуються”, і є таке враження, що вони готові у будь-який час лишити місто і саму ЗАЕС, на що ми сподіваємося. Але на сьогодні ситуація поки що дуже важка, – підсумував Котін.

Інформація про те, що окупанти збираються тікати із Запорізької АЕС, прихопивши дуже цінне обладнання з Центру підготовки ремонтного та керівного персоналу ДП НАЕК Енергоатом, з’явилася 6 березня.