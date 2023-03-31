На Буковині СБУ затримала священника УПЦ МП, який організував канал із вивезення ухилянтів за кордон
На Буковині СБУ затримала священника УПЦ МП, який організував канал з незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
– До організації протиправної діяльності причетний помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП.
Клірик пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у нелегальному переправленні за кордон поза контрольно-пропускними пунктами, – йдеться у повідомленні.
Слідчі з’ясували, що у вересні минулого року священник пообіцяв трьом місцевим жителям організувати “безперешкодний” виїзд до Румунії.
А спільники фігуранта нібито мали забезпечити клієнтів документами для вільного пересування на території ЄС.
– Пунктом збору ухилянтів було визначено територію монастиря. Саме звідти їх мали вивезти за кордон.
Але замість обіцяних документів клієнтів доправили до прикордонного району й показали “зеленку”, через яку вони начебто можуть перейти до сусідньої країни, – розповіли в СБУ.
На підставі зібраних доказів священнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.