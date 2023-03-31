На Буковині СБУ затримала священника УПЦ МП, який організував канал із вивезення ухилянтів за кордон

Березень, 31 в 16:33

На Буковині СБУ затримала священника УПЦ МП, який організував канал з незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– До організації протиправної діяльності причетний помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Клірик пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у нелегальному переправленні за кордон поза контрольно-пропускними пунктами, – йдеться у повідомленні.

Слідчі з’ясували, що у вересні минулого року священник пообіцяв трьом місцевим жителям організувати “безперешкодний” виїзд до Румунії.

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А спільники фігуранта нібито мали забезпечити клієнтів документами для вільного пересування на території ЄС.

– Пунктом збору ухилянтів було визначено територію монастиря. Саме звідти їх мали вивезти за кордон. Але замість обіцяних документів клієнтів доправили до прикордонного району й показали “зеленку”, через яку вони начебто можуть перейти до сусідньої країни, – розповіли в СБУ.

На підставі зібраних доказів священнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.