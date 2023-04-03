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Наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки. У Краматорську СБУ затримала ворожу інформаторку

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки. У Краматорську СБУ затримала ворожу інформаторку
Фото: СБУ

Служба безпеки у процесі контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини викрила ворожу інформаторку, яка наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки у Краматорську.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Зловмисницею виявилася жителька Краматорська, яку дистанційно завербував співробітник ФСБ РФ, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, для залучення жінки до негласної співпраці ворог використовував заборонені соцмережі Вконтакте та Одноклассники, де вона активно висловлювалась на підтримку збройної агресії РФ.

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– За вказівкою агресора фігурантка намагалась виявити військові аеродроми ЗСУ і місця базування підрозділів Держприкордонслужби на території регіону. Крім того, вона обходила місто й позначала в електронних картах координати місцевих лікарень і гуртожитків, – розповіли в СБУ.

Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею ворожого розвідувального завдання.

 У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для виконання ворожих вказівок та комунікації з представником російської спецслужби. 

Зрадниці повідомили про підозру. Суд вже обрав їй  запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Джерело: СБУ
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