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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Сховали під час відступу. На Чернігівщині СБУ виявила два схрони з російськими боєприпасами

Сховали під час відступу. На Чернігівщині СБУ виявила два схрони з російськими боєприпасами
Фото: СБУ

На Чернігівщині Служба безпеки під час контрдиверсійних заходів встановила місцеперебування ще двох схронів із російськими боєприпасами у прикордонних районах.

Встановлено, що окупанти приховали ці арсенали під час їхньої втечі від контрнаступу Сил оборони минулого року.

У результаті оперативних дій у покинутій будівлі поблизу одного з військових об’єктів виявлено:

  • 21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;
  • бойові гранати;
  • 800 набоїв до стрілецької зброї.

Інший замаскований ворожий тайник знайдено у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем.

Зі схрону вилучено:

  • два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них;
  •  набої калібру 7,62 мм.

Наразі виявлені боєприпаси направлено на потреби підрозділів Збройних сил України.

Сховали під час відступу. На Чернігівщині СБУ виявила два схрони з російськими боєприпасами
Сховали під час відступу. На Чернігівщині СБУ виявила два схрони з російськими боєприпасами
Сховали під час відступу. На Чернігівщині СБУ виявила два схрони з російськими боєприпасами
Сховали під час відступу. На Чернігівщині СБУ виявила два схрони з російськими боєприпасами
Сховали під час відступу. На Чернігівщині СБУ виявила два схрони з російськими боєприпасами
Сховали під час відступу. На Чернігівщині СБУ виявила два схрони з російськими боєприпасами

Нагадаємо, у Дніпрі комунальники під час прибирання знайшли у сміттєвому баку мішок з боєприпасами.

Раніше ми розповідали, що у Запоріжжі СБУ виявила схрон із тротилом та боєприпасами.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Летальна зброя, Російська агресія, СБУ, Чернігівська область
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