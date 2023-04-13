Сховали під час відступу. На Чернігівщині СБУ виявила два схрони з російськими боєприпасами

На Чернігівщині Служба безпеки під час контрдиверсійних заходів встановила місцеперебування ще двох схронів із російськими боєприпасами у прикордонних районах.

Встановлено, що окупанти приховали ці арсенали під час їхньої втечі від контрнаступу Сил оборони минулого року.

У результаті оперативних дій у покинутій будівлі поблизу одного з військових об’єктів виявлено:

21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;

бойові гранати;

800 набоїв до стрілецької зброї.

Інший замаскований ворожий тайник знайдено у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем.

Зі схрону вилучено:

два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них;

набої калібру 7,62 мм.

Наразі виявлені боєприпаси направлено на потреби підрозділів Збройних сил України.

Нагадаємо, у Дніпрі комунальники під час прибирання знайшли у сміттєвому баку мішок з боєприпасами.

Раніше ми розповідали, що у Запоріжжі СБУ виявила схрон із тротилом та боєприпасами.

Джерело : СБУ

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