Сховали під час відступу. На Чернігівщині СБУ виявила два схрони з російськими боєприпасами
На Чернігівщині Служба безпеки під час контрдиверсійних заходів встановила місцеперебування ще двох схронів із російськими боєприпасами у прикордонних районах.
Встановлено, що окупанти приховали ці арсенали під час їхньої втечі від контрнаступу Сил оборони минулого року.
У результаті оперативних дій у покинутій будівлі поблизу одного з військових об’єктів виявлено:
- 21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;
- бойові гранати;
- 800 набоїв до стрілецької зброї.
Інший замаскований ворожий тайник знайдено у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем.
Зі схрону вилучено:
- два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них;
- набої калібру 7,62 мм.
Наразі виявлені боєприпаси направлено на потреби підрозділів Збройних сил України.
Нагадаємо, у Дніпрі комунальники під час прибирання знайшли у сміттєвому баку мішок з боєприпасами.
Раніше ми розповідали, що у Запоріжжі СБУ виявила схрон із тротилом та боєприпасами.
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