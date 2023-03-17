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Цілодобовий домашній арешт. Офіцеру, який побив солдата, обрали запобіжний захід

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Цілодобовий домашній арешт. Офіцеру, який побив солдата, обрали запобіжний захід

Молодшого лейтенанта, який побив солдата в одній із військових частин Житомирської області, взяли під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

– Рішенням суду командира, підозрюваного в побитті солдата, узято під цілодобовий домашній арешт, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня 2023 року в інтернеті з’явилося відео з побиттям строковика його командиром.

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Підозрюваний був незадоволений перебуванням строковика у стані алкогольного сп’яніння та його неналежною поведінкою.

16 березня молодшому лейтенанту правоохоронці повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
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