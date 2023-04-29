Внаслідок вибуху, який пролунав на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі 29 квітня, були знищені десятки тонн нафтопродуктів для Чорноморського флоту РФ.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Він уточнив, що вибух стався на ворожій нафтобазі поблизу Козачої Бухти в Севастополі. Внаслідок цього були знищені понад 10 резервуарів із нафтопродуктами. Їхня загальна ємність становить 40 тис. тонн.

За словами Юсова, ці нафтопродукти призначалися для Чорноморського флоту РФ.

Представник ГУР назвав інцидент “Божою карою за Умань”, де напередодні російська ракета вбила понад 20 мирних людей, зокрема п’ятьох дітей.

– “Бавовна” у Севастополі – Божа кара, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п’ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою, – наголосив Юсов.

Він додав, що жителям окупованого Криму не варто найближчим часом перебувати поряд із російськими військовими об’єктами, а також з об’єктами, які забезпечують армію країни-агресора.

Юсов також розповів, що Україна знає про факти розкрадань як на ураженій сьогодні нафтобазі, так і на інших об’єктах в тимчасово окупованому Криму. Представник ГУР зазначив, що такі факти “розширюють можливості” Сил оборони України.

Зранку 29 квітня з’явилася інформація про масштабну пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі. Вогонь охопив площу в близько 1 тис. кв. м. Пожежі присвоєно найвищий рівень небезпеки, оскільки на нафтобазі зберігався великий обсяг палива.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: ГУР Міноборони України

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