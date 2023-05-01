Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Потребує перевірки
Юля Захарченко, редакторка стрічки

У Дніпропетровській області прогриміли вибухи: триває повітряна тривога

У Дніпропетровській області прогриміли вибухи: триває повітряна тривога
Фото: Pixabay

У Дніпропетровській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Оновлено о 22:36. Дніпропетровщина під обстрілом, попередньо, Павлоград. У місті було чутно декілька вибухів.

Зараз у небі над містом можна помітити дим від пожежі. Що саме горить – поки не відомо, повідомляють очевидці та місцеві спільноти соціальних мереж.

Оновлено о 22:11. Поки немає офіційної інформації, чому могли лунати звуки вибухів на Дніпропетровщині – через влучання ворожих снарядів чи це була успішна робота протиповітряної оборони.

Станом на 22:11, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях та тимчасово окупованому Криму.

Вибухи в Павлограді (Дніпропетровській області) 30 квітня 2023 – що відомо про вибухи в Дніпропетровській області

Читайте також
У Луганську “влада” через зростання загиблих наполягає на кремації військових – Генштаб
Російський окупант

Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, Павлоград
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Наразі триває миротворча місія для припинення війни в Україні – Папа Франциск
У Дніпропетровській області прогриміли вибухи: триває повітряна тривога
Гучно у різних районах: у Бердянську лунають вибухи
У Дніпропетровській області прогриміли вибухи: триває повітряна тривога
Адресуйте заклики до мирних переговорів Путіну, а не Зеленському – МЗС Литви
Габріеліус Ландсбергіс
Їх просто заарештують: омбудсмен порадив українцям на ТОТ брати паспорт РФ для виживання
У Дніпропетровській області прогриміли вибухи: триває повітряна тривога
Не вивозять навіть з купою хвороб: окупант жаліється, що не може потрапити до лікарні
російські окупанти
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Безкоштовний освітній проєкт CharityPro: як взяти участь та коли розпочинається навчання
У Дніпропетровській області прогриміли вибухи: триває повітряна тривога
Наші герої мають бути певні, що про них подбають: в Одесі відкрили центр реабілітації RECOVERY
У Дніпропетровській області прогриміли вибухи: триває повітряна тривога
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.04.2023)
У Дніпропетровській області прогриміли вибухи: триває повітряна тривога
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.04.2023)
У Дніпропетровській області прогриміли вибухи: триває повітряна тривога
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь