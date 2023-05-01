Вибухи в Павлограді (Дніпропетровській області) 30 квітня 2023 – що відомо про вибухи в Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Оновлено о 22:36. Дніпропетровщина під обстрілом, попередньо, Павлоград. У місті було чутно декілька вибухів.

Зараз у небі над містом можна помітити дим від пожежі. Що саме горить – поки не відомо, повідомляють очевидці та місцеві спільноти соціальних мереж.

Оновлено о 22:11. Поки немає офіційної інформації, чому могли лунати звуки вибухів на Дніпропетровщині – через влучання ворожих снарядів чи це була успішна робота протиповітряної оборони.

Станом на 22:11, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях та тимчасово окупованому Криму.

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