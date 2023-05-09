Ймовірно, Іскандерами: війська РФ вдарили ракетами по Павлоградському району
Російські війська вдарили ракетами по Павлоградському району Дніпропетровської області. Два вибухи прогриміли у Межиріцькій громаді.
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, ймовірно, ворог цілив із балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих через ракетну атаку немає. Місця ударів обстежують рятувальники, а наслідки уточнюються.
Нещодавно російська армія обстріляла Нікополь, де постраждала одна людина. У 43-річного чоловіка зафіксовано рвані рани голови та грудної клітки.
Внаслідок атаки пошкоджено АЗС, транспортне підприємство, побило дві автівки – легкову та вантажну, а ще – лінію електропередач.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв, Тетяна Висоцька