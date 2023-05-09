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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Ймовірно, Іскандерами: війська РФ вдарили ракетами по Павлоградському району

Іскандер-М
Фото: Getty Images

Російські війська вдарили ракетами по Павлоградському району Дніпропетровської області. Два вибухи прогриміли у Межиріцькій громаді.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, ймовірно, ворог цілив із балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих через ракетну атаку немає. Місця ударів обстежують рятувальники, а наслідки уточнюються.

Нещодавно російська армія обстріляла Нікополь, де постраждала одна людина. У 43-річного чоловіка зафіксовано рвані рани голови та грудної клітки.

Внаслідок атаки пошкоджено АЗС, транспортне підприємство, побило дві автівки – легкову та вантажну, а ще – лінію електропередач.

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Ймовірно, Іскандерами: війська РФ вдарили ракетами по Павлоградському району

Війна в Україні, Дніпропетровська область, Павлоград, Ракетні удари Росії
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