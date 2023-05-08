Поранено 10 людей, серед яких дитина: РФ обстріляла Станіслав на Херсонщині

Російські війська обстріляли село Станіслав Херсонської області, внаслідок цього поранено 10 людей, серед яких є неповнолітня дитина.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За оновленими даними ОВА, поранення дістали десять людей, серед них – дев’ятирічна дитина.

Девʼятьом пораненим лікарі надали медичну допомогу й відпустили додому. Одну жінку госпіталізували до медичного закладу в Херсоні.

Сьогодні російська армія вдарила по Антонівці, внаслідок чого постраждали мирні люди. Через російський обстріл зазнали поранень дві людини – 67-річна жінка та 42-річний чоловік, яких госпіталізували до лікарні.

У жінки тяжкі травми – множинні осколкові поранення голови, грудної клітки та живота. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати її життя, зазначили в ОВА.

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