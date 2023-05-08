Поранено 10 людей, серед яких дитина: РФ обстріляла Станіслав на Херсонщині
Російські війська обстріляли село Станіслав Херсонської області, внаслідок цього поранено 10 людей, серед яких є неповнолітня дитина.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За оновленими даними ОВА, поранення дістали десять людей, серед них – дев’ятирічна дитина.
Девʼятьом пораненим лікарі надали медичну допомогу й відпустили додому. Одну жінку госпіталізували до медичного закладу в Херсоні.
Сьогодні російська армія вдарила по Антонівці, внаслідок чого постраждали мирні люди. Через російський обстріл зазнали поранень дві людини – 67-річна жінка та 42-річний чоловік, яких госпіталізували до лікарні.
У жінки тяжкі травми – множинні осколкові поранення голови, грудної клітки та живота. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати її життя, зазначили в ОВА.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв, Тетяна Висоцька