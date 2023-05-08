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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ракетна атака на Одесу – у місті масштабна пожежа

Пожежа в Одесі після ракетної атаки 8 травня

Ввечері 7 травня в Одесі та області пролунали вибухи – місто атаковано ракетами Х-22. Рятувальники ліквідовують пожежу, дані про постраждалих уточнюються.

Оновлено 03.44. Одещина атакована ракетами Х-22, зокрема один зі складів продовольчої компанії, там спалахнула пожежа на площі понад 6 тис. квадратних метрів, а також атаковано рекреаційну зону. Попередньо, постраждалих немає, повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Оновлено  23.59. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив, що відбулась ворожа ракетна атака.

– Видихніть. Всі інші подробиці – пізніше, – йдеться у повідомленні.

Оновлено 23:55. На Одещині здійнялась пожежа після вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Оновлено 23:45. В області оголосили відбій повітряної тривоги, небезпека тривога 41 хвилину.

Деякі Telegram-канали пишуть про прильоти в Одесі, проте цьому немає підтвердження.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що ворог запустив два залпи ракет у напрямку Одещини.

Своєю чергою речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав жителів не знімати роботу української протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 438-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: ОК Південь

Війна в Україні, Вибух, Одеса, Одеська область, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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