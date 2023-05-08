Ракетная атака на Одессу — в городе масштабный пожар

Вечером 7 мая в Одессе и области прогремели взрывы — город атакован ракетами Х-22. Спасатели ликвидируют пожар, данные о пострадавших уточняются.

Обновлено 03.44. Одещина атакована ракетами Х-22, в том числе один из складов продовольственной компании, там вспыхнул пожар на площади более 6 тыс. квадратных метров, а также атакована рекреационная зона. Предварительно пострадавших нет, сообщила пресс-секретарь оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.



Обновлено 23:59. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил, что произошла вражеская ракетная атака.

— Выдохните. Все остальные подробности — позже, — говорится в сообщении.

Обновлено 23:55. В Одесской области поднялся пожар после взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного.

Обновлено 23:45. На Одесчине объявили отбой воздушной тревоги, опасность длилась 41 минуту.

Некоторые Telegram-каналы пишут о прилетах в областном центре, однако эта информация не имеет подтверждения.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщал, что враг запустил два залпа ракет в направлении Одесской области.

В свою очередь представитель Одесской ОГА Сергей Братчук призвал жителей не снимать работу украинской противовоздушной обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 438-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ОК Південь

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