Повітряна тривога: загроза запуску Shahed на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Ввечері 7 травня російські окупанти запустили безпілотники типу Shahed у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

Оновлено 23:25. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє про пуски двох хвиль ракет у напрямку Одещини.

У Росії фіксують зліт ворожих стратегічних бомбардувальників ТУ-22м3 з аеродромів Шайковка і Енгельс.

Оперативне командування Південь попереджає про високу ракетну небезпеку.

– У Чорному морі у ворожому корабельному угрупованні з 17 одиниць продовжують чергування 4 надводних ракетоносії. Готовність 32 Калібрів до застосування. На тлі активності російської стратегічної авіації загроза ракетного удару надзвичайно висока, – йдеться у повідомленні.

Станом на 23:20 у низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 438-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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