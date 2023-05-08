Повітряна тривога: загроза запуску Shahed на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Ввечері 7 травня російські окупанти запустили безпілотники типу Shahed у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.
Оновлено 23:25. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє про пуски двох хвиль ракет у напрямку Одещини.
У Росії фіксують зліт ворожих стратегічних бомбардувальників ТУ-22м3 з аеродромів Шайковка і Енгельс.
Оперативне командування Південь попереджає про високу ракетну небезпеку.
– У Чорному морі у ворожому корабельному угрупованні з 17 одиниць продовжують чергування 4 надводних ракетоносії. Готовність 32 Калібрів до застосування. На тлі активності російської стратегічної авіації загроза ракетного удару надзвичайно висока, – йдеться у повідомленні.
Станом на 23:20 у низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 438-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв