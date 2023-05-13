Вибухи у Луганську та відступ окупантів під Бахмутом: 444-й день війни

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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13 Травня, 1:12
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії.
Про це повідомляє оперативне командування Південь і зазначає, що ситуація в акваторії значно змінилася.
– Ворог вивів на бойове чергування у Чорному морі надводний і підводний ракетоносії. Таким чином, напоготові до пусків може бути до 12 ракет типу Калібр, – заявили у командуванні.
Військові наголошують, що нині рівень ракетної небезпеки підвищений, і закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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