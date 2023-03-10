Знищення легендарного Ан-225 Мрія: оголошено підозру екскерівникам заводу Антонов

Березень, 10 в 10:12

Співробітники Служби безпеки України зібрали доказову базу на колишніх гендиректора ДП Антонов, його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки, які напередодні повномасштабного вторгнення не допустили військовослужбовців Нацгвардії на територію Гостомельського аеропорту для захисту легендарного літака Ан-225 Мрія.

Це призвело до захоплення стратегічно важливого аеродрому і знищення флагмана української авіації. Усім трьом оголошено підозру за ч. 2 ст. 114-1 ККУ (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків). Їм загрожує до 15 років ув’язнення.

– Ми ведемо об’єктивне розслідування цієї справи. Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього усе необхідне. А новий літак наша держава обов’язково побудує, бо Мрію, як і Україну, неможливо зруйнувати, – наголосив голова СБУ Василь Малюк.

За даними слідства, ще у січні-лютому 2022 року ці посадовці прямо заборонили військовим будувати оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на аеродромі та заблокували допуск найгвардійців.

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Наразі двом фігурантам справи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вжито заходів для притягнення до відповідальності також ексзаступника гендиректора, який переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук.

27 лютого 2022 року стало відомо, що російські військові на аеродромі у Гостомелі знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 Мрія.

Його відновлення коштуватиме більш ніж $3 млрд і потребуватиме понад п’ять років.