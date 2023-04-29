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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

18 ножових поранень: на Київщині чоловік вбив знайомого через давній конфлікт

18 ножових поранень: на Київщині чоловік вбив знайомого через давній конфлікт
Фото: Нацполіція

На одній із вулиць міста Фастів Київської області було виявлено закривавлене тіло 45-річного чоловіка. Потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Як з’ясувалося, 43-річний чоловік завдав 18 поранень ножем у ділянку шиї та обличчя своєму опонентові на тлі давнього конфлікту. Фігурант залишив понівечене тіло і втік.

Завдяки вживанню оперативних заходів із пошуку та встановлення особи, причетної до вчинення вбивства, поліцейські затримали зловмисника.

18 ножових поранень: на Київщині чоловік вбив знайомого через давній конфлікт
18 ножових поранень: на Київщині чоловік вбив знайомого через давній конфлікт
18 ножових поранень: на Київщині чоловік вбив знайомого через давній конфлікт
18 ножових поранень: на Київщині чоловік вбив знайомого через давній конфлікт

– За місцем проживання працівники управління карного розшуку та Фастівського управління поліції Київщини вилучили одяг кривдника, на якому залишися сліди скоєння злочину, – йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції у Київській області.

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18 ножових поранень: на Київщині чоловік вбив знайомого через давній конфлікт

Його помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України. Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами.

Вбивство, Київська область, Різанина, Фастів
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