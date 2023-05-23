Юлія Захарченко, редакторка стрічки
У Бєлгороді пролунав потужний вибух, перекрито одну з вулиць
У Бєлгороді на території Росії прогримів потужний вибух. Місцеві жителі помітили, що у небі піднімається стовп диму.
За даними проросійських Telegram-каналів, на місце вибуху прибули поліція, пожежники та медики. Перекрито вулицю Преображенська.
За непідтвердженою інформацією, вибух пролунав в будівлі російської ФСБ, де зараз перекрита вулиця.
Бєлгород на карті
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