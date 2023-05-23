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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Бєлгороді пролунав потужний вибух, перекрито одну з вулиць

У Бєлгороді пролунав потужний вибух, перекрито одну з вулиць
Фото: Факти ICTV

У Бєлгороді на території Росії прогримів потужний вибух. Місцеві жителі помітили, що у небі піднімається стовп диму.

За даними проросійських Telegram-каналів, на місце вибуху прибули поліція, пожежники та медики. Перекрито вулицю Преображенська.

За непідтвердженою інформацією, вибух пролунав в будівлі російської ФСБ, де зараз перекрита вулиця.

Бєлгород на карті

Вибухи в Бєлгороді в ніч із 22 на 23 травня 2023 – що відомо про вибухи в Бєлгороді

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Бєлгород, Війна в Україні, Вибух, Росія
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