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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Белгороде прогремел мощный взрыв, перекрыта одна из улиц

В Белгороде прогремел мощный взрыв, перекрыта одна из улиц
Фото: Факты ICTV

В Белгороде на территории России прогремел мощный взрыв. Местные жители заметили, что в небе поднимается столб дыма.

По данным пророссийских Telegram-каналов, на место взрыва прибыли полиция, пожарные и медики. Перекрыта улица Преображенская.

По неподтвержденной информации, взрыв прогремел в здании российской ФСБ, где сейчас перекрыта улица.

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Белгород, Война в Украине, Взрыв, Россия
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