Юлия Захарченко, редактор ленты
В Белгороде прогремел мощный взрыв, перекрыта одна из улиц
В Белгороде на территории России прогремел мощный взрыв. Местные жители заметили, что в небе поднимается столб дыма.
По данным пророссийских Telegram-каналов, на место взрыва прибыли полиция, пожарные и медики. Перекрыта улица Преображенская.
По неподтвержденной информации, взрыв прогремел в здании российской ФСБ, где сейчас перекрыта улица.
Белгород на карте
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