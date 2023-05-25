Ілля Нежигай, редактор стрічки
Нічна атака дронів та 12-й Рамштайн: 456-й день війни
25 Травня, 0:52
На підступах до Києва працює ППО – КМВА
У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили, що Росія застосовує дрони. Вибухи, які можуть чути мешканці області, пов’язані з роботою ППО.
– У Київській області небезпека застосування ворожих БпЛА. Сили ППО вже працюють, – йдеться у повідомленні.
У КМВА також заявили, що в області, на підступах до Києва, працює ППО.
Перед цим мешканців Києва та областей влада закликала пройти в укриття цивільного захисту.
Портали, які відстежують активність ворожої авіації, повідомляють, що два БпЛА Shahed були зафіксовані у районі Київського водосховища.
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