Нічна атака дронів та 12-й Рамштайн: 456-й день війни

25 Травня, 0:52

На підступах до Києва працює ППО – КМВА

У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили, що Росія застосовує дрони. Вибухи, які можуть чути мешканці області, пов’язані з роботою ППО.

– У Київській області небезпека застосування ворожих БпЛА. Сили ППО вже працюють, – йдеться у повідомленні.

У КМВА також заявили, що в області, на підступах до Києва, працює ППО.

Перед цим мешканців Києва та областей влада закликала пройти в укриття цивільного захисту.

Портали, які відстежують активність ворожої авіації, повідомляють, що два БпЛА Shahed були зафіксовані у районі Київського водосховища.