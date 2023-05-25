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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Нічна атака дронів та 12-й Рамштайн: 456-й день війни

Нічна атака дронів та 12-й Рамштайн: 456-й день війни
25 Травня, 0:52

На підступах до Києва працює ППО – КМВА

У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили, що Росія застосовує дрони. Вибухи, які можуть чути мешканці області, пов’язані з роботою ППО.

– У Київській області небезпека застосування ворожих БпЛА. Сили ППО вже працюють, – йдеться у повідомленні.

У КМВА також заявили, що в області, на підступах до Києва, працює ППО.

Перед цим мешканців Києва та областей влада закликала пройти в укриття цивільного захисту.

Портали, які відстежують активність ворожої авіації, повідомляють, що два БпЛА Shahed були зафіксовані у районі Київського водосховища.

Війна в Україні
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