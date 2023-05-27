У Шебекіно Бєлгородської області РФ лунають вибухи: що відомо

У російському Шебекіно Бєлгородської області прогриміли потужні вибухи. У небі над містом помітили густий і чорний дим.

Виконувач обов’язків губернатора Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про обстріл. Наразі невідомо, що саме вибухнуло.

Нещодавно, вдень 14 травня, у російському Шебекіно Бєлгородської області вже лунали потужні вибухи, після яких у місті спалахнула масштабна пожежа.

Тоді місцеві жителі отримали смс-оповіщення із проханням спуститися в укриття. Попри те, що не всі жителі Шебекіно почули гучні звуки, надходили повідомлення про значну пожежу в місті на невідомому об’єкті.

Шебекіно на карті

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