Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Є задимлення з боку залізничного вокзалу: що відомо про вибухи у Маріуполі

Є задимлення з боку залізничного вокзалу: що відомо про вибухи у Маріуполі
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області прогриміло щонайменше три потужних вибухи.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на власні джерела.

Андрющенко розповів, що жителі Маріуполя почули щонайменше три потужні вибухи.

За попередніми даними, один із них – це спрацювала російська протиповітряна оборона зі сторони Нікольського.

Проте, найімовірніше, є й влучання, оскільки зафіксовано задимлення у Маріуполі з боку залізничного вокзалу.

Читайте також
РФ реалізовує провокацію з хімічною зброєю в Запорізькій області – ГУР
Є задимлення з боку залізничного вокзалу: що відомо про вибухи у Маріуполі

Війна в Україні, Вибух, Донецька область, Залізниця, Маріуполь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Шебекіно Бєлгородської області РФ лунають вибухи: що відомо
Є задимлення з боку залізничного вокзалу: що відомо про вибухи у Маріуполі
Ми – як хом’ячки в лабіринті: полонений окупант розповів, як здався у полон дрону
Є задимлення з боку залізничного вокзалу: що відомо про вибухи у Маріуполі
РФ реалізовує провокацію з хімічною зброєю в Запорізькій області – ГУР
Є задимлення з боку залізничного вокзалу: що відомо про вибухи у Маріуполі
Все залежатиме від контрнаступу: аналітик озвучив два варіанти закінчення війни
воїни ЗСУ
Отримали цінну інформацію: ГУР про наслідки операції в Бєлгородській області
Є задимлення з боку залізничного вокзалу: що відомо про вибухи у Маріуполі
Відео
Десятки загиблих та сотні поранених щодня: як РФ потрапила в пастку у Бахмуті

Міністерство оборони США не робитиме публічних оцінок щодо того, чи дійсно російські військові повністю захопили Бахмут. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Ярослава Марущенко
На смак херсонська, але вирощена на Київщині: полуниця по-переселенськи
Є задимлення з боку залізничного вокзалу: що відомо про вибухи у Маріуполі
Кожен снаряд лягає точно в ціль: як взаємодіють аеророзвідка та артилерія
дрон квадрокоптер безпілотник
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (26.05.2023)
Є задимлення з боку залізничного вокзалу: що відомо про вибухи у Маріуполі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (26.05.2023)
Є задимлення з боку залізничного вокзалу: що відомо про вибухи у Маріуполі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь