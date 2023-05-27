Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Є задимлення з боку залізничного вокзалу: що відомо про вибухи у Маріуполі
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області прогриміло щонайменше три потужних вибухи.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на власні джерела.
Андрющенко розповів, що жителі Маріуполя почули щонайменше три потужні вибухи.
За попередніми даними, один із них – це спрацювала російська протиповітряна оборона зі сторони Нікольського.
Проте, найімовірніше, є й влучання, оскільки зафіксовано задимлення у Маріуполі з боку залізничного вокзалу.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео