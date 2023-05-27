Є задимлення з боку залізничного вокзалу: що відомо про вибухи у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області прогриміло щонайменше три потужних вибухи.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на власні джерела.

Андрющенко розповів, що жителі Маріуполя почули щонайменше три потужні вибухи.

За попередніми даними, один із них – це спрацювала російська протиповітряна оборона зі сторони Нікольського.

Проте, найімовірніше, є й влучання, оскільки зафіксовано задимлення у Маріуполі з боку залізничного вокзалу.

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