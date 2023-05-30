Є кілька факторів: експерт пояснив, чого намагається досягти РФ ракетними і дроновими атаками

Росія здійснює найінтенсивніші атаки проти Києва та інших міст України від початку травня. Полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Сергій Грабський пояснив ведучому телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку, з чим це може бути пов’язано.

– Тут є кілька факторів, які мають бути взяті до розуміння. Потрібно усвідомлювати, що для противника було дуже сильним ударом знищення розпіарених Кинджалів. І вони зараз намагаються зробити такі масовані атаки, які мають на меті знесилити нашу протиповітряну оборону.

Як ми бачимо, атаки дронами здійснюються вночі, тому ми трохи обмежені в можливостях збивати їх традиційними та не дуже дороговартісними засобами. Ми змушені пускати зенітні ракети, які досить дорого коштують. Так противник намагається виснажити нашу ППО, сподіваючись, що в нас банально закінчиться боєкомплект. І все одно РФ намагається завдати удар по Києву, щоб показати в нас якісь руйнування, довести, можливо, своєму суспільству, що вони ще щось можуть зробити, – припустив аналітик.

На його думку, Росія намагається дотримуватися тактики терору, щоб виснажити мирне населення та призвести до нібито масових заворушень для підписання документів про “перемир’я” з країною-агресором на будь-яких умовах.

– Ще один дуже важливий елемент, про який не можна забувати, і саме в цьому полягає суть нічних і численних атак – це терор. Терор проти мирного населення, який не припинявся ні на секунду. Дії Росії свідчать про те, що вони так само дотримуються тактики терору, намагаючись виснажити мирне населення. Вони чомусь вважають, що це призведе до масових заворушень громадян Києва, мешканців інших міст і сіл, вимагати підписати будь-які “перемир’я” на будь-яких умовах, – припустив Грабський.

Військовий експерт пояснив, чи може РФ таким чином намагатися відтермінувати контрнаступ ЗСУ або посадити Україну за стіл переговорів.

– Власне, так. Чи вдасться посадити за стіл переговорів до початку контрнаступу ЗСУ – в мене є дуже великі сумніви. Але так, вони намагаються у майбутньому посадити нас за стіл переговорів. Через це підвищена інтенсивність завдання ракетних ударів по всій території України – від Заходу до Сходу. З особливою інтенсивністю противник використовує не тільки ракети, і не тільки дрони, а й інші засоби по наших прифронтових регіонах. Так, це може бути свідченням того, що противник може відтермінувати наступальні операції ЗСУ, – вважає Грабський.

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