Ворог не повинен отримати інформацію: Ігнат пояснив, чого не можна робити під час повітряної тривоги

Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.

– Ракети Іскандер ми часто бачили в перші дні вторгнення. Тоді ракетна загроза з застосуванням балістики була часто у зведенні, тому що противник мав доволі багато цих засобів, якими бив туди, куди він дістає.

Іскандери є різні. Ракета Іскандер-М, яка, власне, летить за балістичною траєкторією. Інсандер-К, який летить за траєкторією ракети Калібр, але запускається з наземної установки. Вони фактично ідентичні з ракетою Калібр за своїми ТТХ (тактико-технічними характеристиками, – Ред.) і комплектовання.

Вони небезпечні тим, що їх можуть запускати безпосередньо близько від державного кордону, від лінії бойового зіткнення, що зменшує час на реагування. Саме тому повітряна тривога була оголошена сьогодні й одразу за хвилини після неї були вже перші вибухи у небі, коли працювала наша ППО, збиваючи ці повітряні цілі, – зазначив він.

Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що Росія має дефіцит ракетного озброєння, однак може виготовляти додаткове. Війська РФ накопичують ракети та потім завдають ударів по Україні.

– Ви знаєте, що Росія відчуває певний дефіцит з ракетним високоточним далекобійним озброєнням. Це стосується ракет Х-101, Калібр, Іскандер, Кинджал. На жаль, противник ще може виготовляти ці ракети. РФ має ще відповідне виробництво, яке триває. Головне управління розвідки нещодавно опубліковувало, скільки десятків ракет різних типів вони роблять на місяць. Все одно мають, будуть накопичувати та використовувати разом з Shahed, постачання яких налагодили зараз, – поділився полковник.

Він розкритикував людей, які досі знімають роботу протиповітряної оборони та викладають в режимі реального часу. На його думку, під час війни ворог не повинен мати можливості отримати додаткову інформацію про роботу української ППО.

– На жаль, цих знімань доволі багато, і навряд чи всіх переловиш. Але все одно превентивно потрібно проводити заходи як роз’яснювальні, так і попереджувальні. Якщо трансляції на YouTube можна врегулювати, то до свідомості людей потрібно достукуватися різними методами. Навіть пісеньки, які нещодавно були у вигляді мемів, дуже порадували нас, але дійсно вони, можливо, впливають на те, щоб люди бодай не викладали в режимі реального часу. Ворог не повинен отримати додаткову інформацію, – переконаний він.

Ігнат закликав українців не оприлюднювати фотографії чи відеозаписи з уламками збитих ракет: як російських, так і ППО. За його словами, ворог аналізує та використовує цю інформацію потім для повторних атак проти України.

– Коли оприлюднюються уламки ракети, по якій відпрацювала ППО, то видно, що це – Patriot, IRIS-T, NASAMS. Противник робить висновки з цього, розуміє, яким типом озброєння збивалася та чи інша повітряна ціль. Ще гірше, що потім у російській пропаганді вони показують: мовляв, подивіться, б’ють по своїх домівках західними ракетами, – наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

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